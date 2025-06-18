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В отражении мира себя не потерять

Concept Store Aspire, Малая Бронная улица, 2с1

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Проект исследует самоидентификацию женщины через призму ее отражения в обстоятельствах и окружающих людях. Произведения художников галереи «Артишок» — реальные и метафорические зеркала, в которых проявляется современная женщина. Она — собирательный образ: нежность и сила, уязвимость и контроль, мама и бизнесвумен, муза и автор. Работы предлагают задуматься, не теряем ли мы себя, проходя через бесконечное количество ролей, масок, социальных ожиданий? Или, наоборот, именно это множество и отражает современную женщину? Пространство Aspire ежедневно принимает в своих стенах девушек, следующих своей индивидуальности. На выставке можно увидеть многослойность женского образа через опыт соприкосновения с современным искусством, создавая пространство, где каждая может узнать себя — не в одном, а сразу во множестве отражений. Эта выставка — приглашение заглянуть в глубину, где привычные роли уступают место истинному «я». Художники: Кристина Агельская, Александра Бурмистрова, Alisa Vostorg, Юлия Живичина, Алишер Кушаков, Иван Майт, Анастасия Малиновская, Пана, Дарья Пурпурная, Любовь Ремизова, Наталья Чобанян. Часы работы: Ежедневно 11:00–20:00

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