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В оковах шума

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Требуется сила воли чтобы переступить порог дозволенного, страх подкрепляемый догмами тяжёлым камнем не даёт продвинуться вперёд. Но пытливый ум находит решение. Объединение разрозненных элементов в единую картину даёт общее представление о целом. Процессы постижения действительности включают виды, уровни, методы и формы. Исследование звуком — метод, в который организаторы приглашают пытливый ум в этот декабрьский вечер. Исследовать и препарировать сквозь скрежет и пульс с тобой будут: Topor (Москва) Eyeslit (Ефремов) Orshich (Санкт-Петербург) Putrid Purge (Киселёвск) Extreme Kindness (Тольятти) Crimes Against Flesh And Bone (Саратов)

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