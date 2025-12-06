Требуется сила воли чтобы переступить порог дозволенного, страх подкрепляемый догмами тяжёлым камнем не даёт продвинуться вперёд. Но пытливый ум находит решение. Объединение разрозненных элементов в единую картину даёт общее представление о целом. Процессы постижения действительности включают виды, уровни, методы и формы. Исследование звуком — метод, в который организаторы приглашают пытливый ум в этот декабрьский вечер. Исследовать и препарировать сквозь скрежет и пульс с тобой будут: Topor (Москва) Eyeslit (Ефремов) Orshich (Санкт-Петербург) Putrid Purge (Киселёвск) Extreme Kindness (Тольятти) Crimes Against Flesh And Bone (Саратов)