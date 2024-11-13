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В кольцах

Музей Москвы
Зубовский бульвар, 2

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Сюжет спектакля «В кольцах» — череда испытаний, обрушившихся на столичный город, где живут люди, привыкшие чувствовать себя в безопасности. Москву опоясывают и надежно защищают от бед семь магических кругов: Садовое и Бульварное кольца, МКАД, ТТК и другие. Если повезло жить внутри одного из таких колец — то волноваться особо не о чём. Но в один день стабильность оказывается иллюзией, а кольца превращаются в мишени. Утром проснувшиеся москвичи обнаруживают себя в новых, неожиданных, обстоятельствах, заставляющих менять устоявшийся образ жизни, переживая разные эмоциональные состояния — от отчаяния до лихорадочной эйфории.

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