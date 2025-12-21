Начнёшь с прогулки по дому, на которой увидишь редчайшие изделия, созданные супругой Л.Н. Толстого — Софьей Андреевной. Среди них — уникальный двухметровый настенный ковер с орнаментальной вышивкой крестом, вышитый супругой писателя в течении 10 лет. Больше узнаешь о традициях рукоделия в семье Толстых и о том, как увлечение вышивкой и узорным тунисским вязанием помогало хозяйке дома находить вдохновение и внутреннюю гармонию. После экскурсии отправишься на мемориальную кухню семьи Толстых, обычно закрытую для посещения. В домашней атмосфере, за чашкой чая с пряниками, вышивальщица Элла Ананьева познакомит тебя с редкой техникой тунисского вязания крючком с вышивкой крестом. По мотивам одеял Софьи Андреевны создашь ёлочную игрушку своими руками, которая сможет стать отличным подарком родным или украшением для дома.