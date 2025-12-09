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В гости к Людмиле Гурченко

Трёхпрудный переулок, 11/13с1

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 1850₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Ты попадёшь в удивительную атмосферу дома, где Примадонна прожила последние годы жизни. Здесь всё ещё чувствуется её незримое присутствие: в том, как расставлены милые безделушки, подарки именитых друзей и простых зрителей. В том, как бережно сохранены бесчисленные платья, к каждому из которых Людмила Марковна приложила руку. В трепетно подобранной коллекции уранового стекла и старинного фарфора. В этом доме открываются новые, неизвестные грани её бесконечно талантливой натуры. Здесь она предстаёт не экранной богиней, а живой, любящей и любимой женщиной, хозяйкой уютного дома! Экскурсию для тебя проведёт лучший экскурсовод музея. Продолжительность: 1 час 10 минут.

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