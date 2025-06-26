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Ужин с оперой «Травиата»

Турандот, Тверской бульвар, 26

Начало:

Завершение:

от 16000₽ до 36000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Тебя ждёт одна из первых в мировой оперной литературе лирико-психологических опер — интимная драма сильных и глубоких чувств. Захватывающая история куртизанки Виолетты, полная страсти и самопожертвования, развернётся в стенах роскошного ресторана-дворца. Гастрономическим аккомпанементом станет специальное сет-меню от шеф-повара Дмитрия Еремеева. Сбор гостей в 19:30. Начало спектакля в 20:00.

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