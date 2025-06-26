Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда
Про событие
Тебя ждёт одна из первых в мировой оперной литературе лирико-психологических опер — интимная драма сильных и глубоких чувств. Захватывающая история куртизанки Виолетты, полная страсти и самопожертвования, развернётся в стенах роскошного ресторана-дворца. Гастрономическим аккомпанементом станет специальное сет-меню от шеф-повара Дмитрия Еремеева. Сбор гостей в 19:30. Начало спектакля в 20:00.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи