Казимир Малевич – одна из самых загадочных, и в то же время привлекающих к себе внимание фигур в искусстве ХХ века. Его работа «Чёрный квадрат» стала одной из самых знаменитых картин во всём мире и затмила своей популярностью саму «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Арт-педагог и спикер Александра Солдатова поможет понять причины успеха Малевича, расскажет о его жизненном и творческом пути. Ты узнаешь, что сам художник вкладывал в изобретённое им направление «супрематизм», и почему считал, что это – искусство будущего. Ты сможешь разобраться, как открытия Казимира Малевича повлияли на современную архитектуру, дизайн, моду. Ведь, если бы не было «Чёрного квадрата», то, возможно, не появился бы и iPhone. В стоимость входят: - лекция; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.