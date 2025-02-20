Ужин «Маяковский. Все-все-все и, конечно, Лиля»
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а
Начало:
Завершение:
3200₽
Возраст 6+
Еда
Про событие
Роковая женщина Маяковского, муза русского авангарда, хозяйка литературного салона, легенда московской богемы. Так кем же на самом деле была эта женщина? Как она жила в советской России, не зная слова очередь? Как уже будучи за 80 лет заставляла замирать при своем появлении зрительные залы? Об этом и многом другом узнаешь на атмосферном ужине. Спикер — Снежана Косарецкая — историк, педагог, гид, организатор авторских культурных туров. В стоимость входят: - увлекательное погружение в историю любви; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.
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