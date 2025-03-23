Какие ассоциации у тебя возникают, когда ты слышишь это имя? Перед глазами – демоны, странные существа, что-то очень непонятное? Но так ли страшен Босх на самом деле, и что скрывают в себе эти замысловатые образы? Ты узнаешь много нового о системе символов Иеронима Босха, о непростом, переломном времени, в котором он жил, и убедишься, что на самом деле Босх даже немного юморист и далеко не антихрист, каким его многие считают, глядя на жуткие образы его картин. Спикер – Полина Касперович, культуролог, автор и сооснователь проекта «Культограм», автор книги, член Евразийского художественного Союза. В стоимость входят: - лекция; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.