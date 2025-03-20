Ужин «Gucci. Бизнес и семья»
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а
Начало:
Завершение:
3200₽
Возраст 6+
Еда
Про событие
Тебя ждёт головокружительное путешествие в мир высокой моды, блеска и гламура, больших денег и таких же больших скандалов, интриг, личных трагедий и загадочных убийств. Это рассказ о модной империи, который раскрывает жестокую правду о легендарной семье из мира высокой моды. Спикер – Полина Касперович, культуролог, автор и сооснователь проекта «Культограм», автор книги, член Евразийского художественного Союза. В стоимость входят: - лекция; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.
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