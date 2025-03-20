ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ужин «Gucci. Бизнес и семья»

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Тебя ждёт головокружительное путешествие в мир высокой моды, блеска и гламура, больших денег и таких же больших скандалов, интриг, личных трагедий и загадочных убийств. Это рассказ о модной империи, который раскрывает жестокую правду о легендарной семье из мира высокой моды. Спикер – Полина Касперович, культуролог, автор и сооснователь проекта «Культограм», автор книги, член Евразийского художественного Союза. В стоимость входят: - лекция; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста