Тебя ждёт головокружительное путешествие в мир высокой моды, блеска и гламура, больших денег и таких же больших скандалов, интриг, личных трагедий и загадочных убийств. Это рассказ о модной империи, который раскрывает жестокую правду о легендарной семье из мира высокой моды. Спикер – Полина Касперович, культуролог, автор и сооснователь проекта «Культограм», автор книги, член Евразийского художественного Союза. В стоимость входят: - лекция; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.