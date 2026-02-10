Боди-хоррор, признанным мастером которого является Дэвид Кроненберг, как правило работает с фантастическими сюжетами: телекинез, телепорты, виртуальные миры, диковинные мутации и так далее. Однако в фильмографии Кроненберга есть и другой, более тонкий слой боди-хорроров: это фильмы, работающие с подчеркнуто реалистическим и даже обыденным материалом, в котором обнаруживается скрытый исток телесного ужаса. Обращаясь к таким кроненберговским фильмам, как «Оправданная жестокость», «Автокатастрофа», «Опасный метод» и к некоторым другим, слушатели обнаружат этот пласт «реалистического» боди-хоррора с его богатыми психоаналитическими коннотациями и разберутся, как он устроен изнутри. Лектор: Хаустов Дмитрий Станиславович, историк философии, литератор. Автор лекционных курсов, посвященных классической философии, философии постмодерна, а также отдельным фигурам из мира литературы. Автор книг, посвященных философии постмодерна, творчеству Ч. Буковски, Дж. Оруэлла, У. Берроза и др.