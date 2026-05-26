Уютный показ «В чужой шкуре» + чайная церемония
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая фильм «В чужой шкуре» — свежая анимационная история о том, как сложно понять другого человека, пока не попробуешь буквально оказаться на его месте. Через фантастическое приключение, юмор и яркие образы фильм говорит о вещах, которые знакомы каждому: непонимании, страхе быть отвергнутым и попытках найти контакт друг с другом. Но за лёгкой формой постепенно раскрывается очень человечная история — о сочувствии, принятии и способности увидеть мир чужими глазами. Под аромат китайского чая будешь погружаться в эту странную и тёплую историю, где перемены начинаются именно в тот момент, когда перестаёшь смотреть только на себя. Запись в VK
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