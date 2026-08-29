Беговой клуб X5 — каждую субботу бегают по утрам, становятся сильнее, общаются и заряжаются. На каждой утренней пробежке делятся по выбору на 2 группы: 1-ая группа: бежит 1 час с 9:30 до 10:30 (пейс на 1 км -> 6.30, 7.15 и медленнее) 2-ая группа: бежит 1,5 часа с 9:30 до 11:00 (пейс на 1 км -> 6.30, 7.15 и медленнее) Тайминг: 9:15–9:30 — Встреча у Сферы, разминка 9:30–10:30 / 9:30–11:00 — Бег 1 час или 1,5 часа в зависимости от выбранной тобой группы 10:30 / 11:00 — Возвращаешься на Сферу, общаешься, восстанавливаешься *Просят приходить сразу в спортивной форме, на площадке нет раздевалок.