ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Утренник Кардио Рейв х Reminder

улица Крымский Вал, 9Л

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

В воскресенье продолжат встречаться на Пионерском пруду в Парке Горького: побегаешь в спокойном темпе, попробуешь тренировку Animal Flow, а потом останешься у воды — танцевать, плавать, греться в сауне и общаться друг с другом. В программе: 10:00–11:00 — пробежка 4 км в комфортном темпе и велозаезд для тех, кто приедет на велосипеде; 11:00–12:00 — функциональная тренировка Animal Flow; 10:00–13:00 — DJ-сеты на пляже от Delight и Li Shalom. Пробежку и тренировку проведёт Сева Шустов — тренер силовых направлений «Спортивной Секции», региональный лидер и сертифицированный инструктор Animal Flow. Бери удобную одежду, коврик и воду. Где: в Парке Горького на Пионерском пруду (как добраться: https://t.me/kardiorave/122) Участие бесплатное. Регистрация и подробности в боте.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста