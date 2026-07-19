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Про событие
В воскресенье продолжат встречаться на Пионерском пруду в Парке Горького: побегаешь в спокойном темпе, попробуешь тренировку Animal Flow, а потом останешься у воды — танцевать, плавать, греться в сауне и общаться друг с другом. В программе: 10:00–11:00 — пробежка 4 км в комфортном темпе и велозаезд для тех, кто приедет на велосипеде; 11:00–12:00 — функциональная тренировка Animal Flow; 10:00–13:00 — DJ-сеты на пляже от Delight и Li Shalom. Пробежку и тренировку проведёт Сева Шустов — тренер силовых направлений «Спортивной Секции», региональный лидер и сертифицированный инструктор Animal Flow. Бери удобную одежду, коврик и воду. Где: в Парке Горького на Пионерском пруду (как добраться: https://t.me/kardiorave/122) Участие бесплатное. Регистрация и подробности в боте.
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