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Утопия

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Пятый фестиваль атмосферной электронной музыки. На двух сценах выступят культовые исполнители старой и новой эпохи: от авторов мировых хитов, чьи треки вирусятся до сих пор, до небезызвестных артистов, повлиявших на развитие популярных музыкальных жанров. Среди них — как участники фестивалей России и зарубежья, так и артисты, получившие популярность в сети, для которых это выступление станет дебютом. Каждый найдёт что-то по душе: в эту ночь прозвучат жанры от фонквейв, вич хаус, синтвейв, хип-хоп, лоу-фай до энджеокор, вейв, бразиль и других направлений современной сцены. Диджеи: Portwave Akiaura Dxnkwer Riserayss SVDNESSMANE PRVRLN Sibewest NKOHA HXVSAGE Narvent boneles_s angel vox F3VRSIDE Viliam Lane RELIQ ETERNVL SVDNESS LANNARIE DR. RADER Teaching in Trips Velllith Imitationofmane Andy Scream Spvrrow Neronus grcz Erialess theforestname

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