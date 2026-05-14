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Устойчивые выражения: откуда взялись и почему устоялись

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Слон в посудной лавке, собака зарыта вместе с талантом, а воз и ныне там. Язык — это музей странных (и старинных) вещей. Мы каждый день ссылаемся на сотни источников: от Библии до уголовного одесского жаргона, от античных мифов до древнерусских реалий. На лекции совершишь экскурсию в этот музей, а кроме осмотра экспонатов, попробуешь понять механизм: почему язык «консервирует» эти фразы и делает их вечными, а также сравнишь наш язык с другими, чтобы увидеть как по-разному одно и то же выражают люди в разных уголках земного шара. Кто рассказывает? София Медведева. Лингвист, преподаватель, популяризатор, автор телеграм-канала Языковедьма.

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