Слон в посудной лавке, собака зарыта вместе с талантом, а воз и ныне там. Язык — это музей странных (и старинных) вещей. Мы каждый день ссылаемся на сотни источников: от Библии до уголовного одесского жаргона, от античных мифов до древнерусских реалий. На лекции совершишь экскурсию в этот музей, а кроме осмотра экспонатов, попробуешь понять механизм: почему язык «консервирует» эти фразы и делает их вечными, а также сравнишь наш язык с другими, чтобы увидеть как по-разному одно и то же выражают люди в разных уголках земного шара. Кто рассказывает? София Медведева. Лингвист, преподаватель, популяризатор, автор телеграм-канала Языковедьма.