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Usssy

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Usssy — экспериментальная группа из Москвы, играющая микротональный психоделик нойз рок. Основана в 2007 году, за время существования сменила несколько составов, выступала в Европе и выпустила несколько альбомов. Группа известна плотными гитарными текстурами, нестандартными ритмами и мощными живыми выступлениями. Это будет единственное выступление коллектива в этом году. В программе — новые произведения и необычные аранжировки знакомых композиций. После этого выступления группа уходит в творческий перерыв до следующего года. 20:00 - двери 20:30-21:10 - курдском танбур 21:20-22:30 - Usssy Билеты на входе — 600р

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