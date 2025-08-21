Usssy — экспериментальная группа из Москвы, играющая микротональный психоделик нойз рок. Основана в 2007 году, за время существования сменила несколько составов, выступала в Европе и выпустила несколько альбомов. Группа известна плотными гитарными текстурами, нестандартными ритмами и мощными живыми выступлениями. Это будет единственное выступление коллектива в этом году. В программе — новые произведения и необычные аранжировки знакомых композиций. После этого выступления группа уходит в творческий перерыв до следующего года. 20:00 - двери 20:30-21:10 - курдском танбур 21:20-22:30 - Usssy Билеты на входе — 600р