Любовь и одиночество, надежда и сомнение, поиск красоты и желание быть услышанным — чувства, которые не знают времени. Именно они стали сердцем эпохи романтизма, когда художники, поэты и композиторы впервые заговорили не о правилах, а о человеке и его чувствах. В этот вечер за винтажным роялем прозвучат шедевры двух великих романтиков — Фредерика Шопена и Ференца Листа в исполнении виртуозной пианистки Ольги Ивановой. Тебя ждёт романтическая лирика Шопена и страстная экспрессия Листа под сводами старинной усадьбы XVIII века. Проведи этот вечер в окружении антиквариата и утонченной лепнины, наслаждаясь великой музыкой и бокалом изысканного вина. Этот вечер создан для того, чтобы каждый смог открыть для себя мир магии, ради которой люди уже почти два столетия вновь и вновь возвращаются к музыке романтизма.