9 августа 1963 года родилась Уитни Хьюстон — певица, чей голос стал одним из величайших явлений в истории музыки. Его называли «прямым доказательством существования Бога», ведь в нём удивительным образом соединились невероятная сила, безупречная красота и искренность, способная тронуть каждого слушателя. 8 августа в честь дня рождения легендарной певицы прозвучат самые известные песни Уитни, переплетённые с историей её яркой, непростой судьбы. Будут угощать изысканным вином, а ты надевай всё самое красивое — будешь блистать в усадьбе XVIII века.