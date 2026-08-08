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Усадьба, джаз: «Уитни Хьюстон»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 3100₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

9 августа 1963 года родилась Уитни Хьюстон — певица, чей голос стал одним из величайших явлений в истории музыки. Его называли «прямым доказательством существования Бога», ведь в нём удивительным образом соединились невероятная сила, безупречная красота и искренность, способная тронуть каждого слушателя. 8 августа в честь дня рождения легендарной певицы прозвучат самые известные песни Уитни, переплетённые с историей её яркой, непростой судьбы. Будут угощать изысканным вином, а ты надевай всё самое красивое — будешь блистать в усадьбе XVIII века.

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