Стиви Уандер — музыкант, изменивший звучание соула и R&B, объединив в своей музыке виртуозный фанк, джазовую свободу. Jazz Reflection представят новую программу, посвящённую его творчеству. Композиции зазвучат по-новому, сохранив фирменный грув, чувственность и невероятную энергию музыки Уандера. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.