Усадьба джаз: «Стиви Уандер»
Старая Басманная, 15Ас4
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2800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Стиви Уандер — музыкант, изменивший звучание соула и R&B, объединив в своей музыке виртуозный фанк, джазовую свободу. Jazz Reflection представят новую программу, посвящённую его творчеству. Композиции зазвучат по-новому, сохранив фирменный грув, чувственность и невероятную энергию музыки Уандера. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.
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