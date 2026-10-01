Основой программы станут культовые японские песни 1970–1980-х годов — от пронзительных баллад до лёгкого неонового сити-попа. Тембр Юлии Савельевой, прожившей в Японии более трёх лет, сольётся со свободной фортепианной импровизацией Анны Бёме и нежным голосом китайской флейты хулуси. Ярким нюансом программы станет звучание саксофона и японской флейты сякухати в исполнении Анатолия Осипова. Отключай шум холодного мегаполиса, бери бокал терпкого вина и приходи согреться.