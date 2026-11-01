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Усадьба джаз: «Helluvabird. Чертовски крутая птица»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Специально для публики Jazzhouse Trio представит новый альбом Helluvabird — девять инструментальных историй о детстве, взрослении, страхах и свободе, название которого переводится как «чертовски крутая птица». Тебя ждут чертовски хороший джаз, вкусное, совсем не детское вино и приятная компания в чертовски красивом месте. Сбор гостей: 18:00 Начало концерта: 18:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.

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