Усадьба джаз: «Helluvabird. Чертовски крутая птица»
Старая Басманная, 15Ас4
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Завершение:
2800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Специально для публики Jazzhouse Trio представит новый альбом Helluvabird — девять инструментальных историй о детстве, взрослении, страхах и свободе, название которого переводится как «чертовски крутая птица». Тебя ждут чертовски хороший джаз, вкусное, совсем не детское вино и приятная компания в чертовски красивом месте. Сбор гостей: 18:00 Начало концерта: 18:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.
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