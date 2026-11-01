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Усадьба джаз: «Film Noir»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

3100₽
Возраст 18+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

Обволакивающая атмосфера, сотканная из тягучих саксофонных импровизаций, фатальной красоты чёрно-белого экрана и бокала терпкого вина, станет твоим проводником в мир чистой ночной эстетики и глубины. Тебя ждёт культовый фильм «Человек с киноаппаратом» (1929) и завораживающие ритмы дарк-джаза от Anton Ryazanov Project. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.

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