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Усадьба Горенки и история воды

Место встречи: ост. Дорожный участок

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 12+

Про событие

Посмотришь на усадьбу Горенки, узнаешь, откуда в краны течёт вода за 12 км похода. В этом однодневном походе сочетание небольшого треккинга в 12 километров недалеко от Москвы, интересных локаций по пути и старта и финиша, откуда легко вернуться в город. Хороший маршрут для тех, кто хочет спокойно прогуляться и узнать новое. На пути Мазуринское озеро, названное так в честь фабрикантов Мазуриных, которые использовали местный торф для паровых машин. А вот в СССР это озеро было в ключено в систему очистки воды. Пройдёшься по косе, которая проходит в самый центр озера. Узнаешь как и что с ним стало. Мимо уже неиспользуемых отстойников для очистки воды, посмотришь издалека (окружена четырьмя!! заборами с колючей проволокой) на восточную водопроводную станцию — с 1937-го года она очищает воду и подаёт её в краны. Усадьба впечатляет своими размерами, на данный момент она частично реконструирована и огорожена высоким забором. Внутрь ты не зайдёшь, но возьмёшь на заметку, что это возможно при предварительно записи. Пройдёшь через языческое капище и все участники расстанутся на остановке Горенки.

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