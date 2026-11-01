Усадьба Folk: «Вечёрка в ожидании зимы»
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Фолк-группа «Красива» исполнит редкие и завораживающие русские фольклорные и народные песни из этнографических экспедиций под аккомпанемент балалайки, баяна и перкуссии. Публику угощают настойками, чаем с душистыми травами, сбитнем ягодным морсом и пирогами. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.
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