Фолк-группа «Красива» исполнит редкие и завораживающие русские фольклорные и народные песни из этнографических экспедиций под аккомпанемент балалайки, баяна и перкуссии. Публику угощают настойками, чаем с душистыми травами, сбитнем ягодным морсом и пирогами. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.