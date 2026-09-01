Усачевский рынок отметит свой юбилей — 10 лет. В честь праздника рынок на один день превратится в международный аэропорт вкусов, откуда можно отправиться в путешествие первым классом. Так на борту гостей ждут угощения от настоящих стюардесс, которые будут встречать и сопровождать их по рынку, царская уха с игристым и специальные предложения от резидентов. Некоторые из них даже вернут цены 2016 года.