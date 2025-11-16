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Урок гитары от клуба Джерри Рубина: простые песни Летова

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

В этот раз будет уклон на песни Егора Летова. Слушаешь, поёшь на расслабоне, если надо, спеваешься. В конце будет обычный урок гитары. Вход — донат. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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