Лженаучные теории о языке и как их распознать Возможно, ты слышал, что слово «бистро» якобы появилось после взятия Парижа в 1814 году, когда русские казаки, требуя у французских официантов выпивки, нетерпеливо кричали: «Быстро! Быстро!» Французы были так впечатлены, что решили назвать этим словом ресторан быстрого питания. Так вот, забудь. Мало того, что эта история неправдоподобна (кому придёт в голову называть кафе в честь пьяных возгласов военных противников?), так ещё и не подтверждается хронологически: слово bistro (bistrot) впервые фиксируется во французском языке только в 1884 году. Если тебе рассказывают, что слово появилось в результате конкретного яркого события, и приводят множество поражающих воображение и смешных подробностей, с огромной долей вероятности это фейк. О том, по каким ещё признакам можно распознать теории лингвофриков и где искать научные версии происхождения слов, ты узнаешь на лекции. Кто рассказывает? Светлана Гурьянова. Филолог, популяризатор лингвистики, автор книги «В начале было кофе», телеграм-канала «Восстание редуцированных» и блога «Истоки слова».