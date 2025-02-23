«Урод» – театральный ситком по одноименной пьесе Мариуса фон Майенбурга. Скажи прямо, что бы ты предпочел: сохранить свое лицо, пусть даже уродливое, но данное тебе природой, или изменить его, пусть даже с помощью пластической операции? Не торопись отвечать. Всё не так просто и однозначно, как может показаться на первый взгляд. А если ты прочтешь пьесу Мариуса фон Майенбурга «Урод» или посмотрите одноименный спектакль в Театре.doc, то и вовсе озадачишься. Инженеру Летте, главному герою пьесы Майенбурга, сказали, что он – урод. Именно поэтому он не может представлять свое открытие на некоем конгрессе, куда – вместо него - отправится его коллега. Летте решается на пластическую операцию, последствия от которой оказываются совершенно непредсказуемыми...