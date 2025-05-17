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Урод

DOC industrial
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2700₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Театральный ситком по одноименной пьесе Мариуса фон Майенбурга. Скажите прямо, что бы вы предпочли: сохранить свое лицо, пусть даже уродливое, но данное вам природой или изменить его, пусть даже с помощью пластической операции? Не торопитесь отвечать. Всё не так просто и однозначно, как может показаться на первый взгляд. А если вы прочитаете пьесу Мариуса фон Майенбурга «Урод» или посмотрите одноименный спектакль в Театре.doc, то и вовсе озадачитесь. Инженеру Летте, главному герою пьесы Майенбурга, сказали, что он – урод. Именно поэтому он не может представлять свое открытие на некоем конгрессе, куда – вместо него - отправится его коллега. Летте решается на пластическую операцию, последствия от которой оказываются совершенно непредсказуемыми...

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