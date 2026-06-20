Путешествие в прошлое. В 16-18 века, когда Аргуновской областью, что на реке Киржач, владели знатные рода, приближенные к императору, а местные крестьяне занимались плотничеством и даже дали название этой местности: слово «аргун» в значении «владимирский плотник» есть в словаре Даля и иллюстрируется искусной резьбой по дереву, наличниками и иконостасами. Путь начнёшь в районе села, Санино, где сохранился и был недавно отреставрирован храм Черниговской Иконы Божьей Матери, очень необычная и непривычная для глаза церковь в стиле эклектики. Далее будешь держать путь по приятнейшим сосновым лесам, плавно поднимаясь и спускаясь с сосновых холмов. Вокруг будут торфянники и торфяные озера. Эта местность сильно пострадала от пожаров в 2002 и 2010 годах, так что костёр жечь здесь строго запрещено, обед будет на горелках. К сожалению, ныне Аргуново — урочище, и о былом богатстве и славе напоминает лишь колокольня на берегу Киржача, оставшаяся от взорванной церкви. Она одиноко и немного печально возвышается на высоком берегу Киржача, ты зайдёшь внутрь и даже сможешь увидеть частично сохранившиеся фрески на сводах. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».