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Упоротый Палеонтолог: «Зачем эволюции нужны женщины?»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+

Про событие

Давным-давно одинокая клетка спокойно себе делилась пополам и все было хорошо. Но почему же тогда сейчас все высшие животные и растения имеют по два и более пола? В чем польза и успех полового размножения, как оно появилось и при чем тут кислородная катастрофа? Да и зачем нам вообще все эти женщины и мужчины? Приходи разбираться! Лектор: Дмитрий Соболев, автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати». Количество мест ограничено.

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