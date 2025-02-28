Давным-давно одинокая клетка спокойно себе делилась пополам и все было хорошо. Но почему же тогда сейчас все высшие животные и растения имеют по два и более пола? В чем польза и успех полового размножения, как оно появилось и при чем тут кислородная катастрофа? Да и зачем нам вообще все эти женщины и мужчины? Приходи разбираться! Лектор: Дмитрий Соболев, автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати». Количество мест ограничено.