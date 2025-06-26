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Упоротый Палеонтолог «Откуда взялись птицы»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, улица Знаменка, 11/11 с1

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от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+

Про событие

Ты знал, что динозавры ещё живы и остаются одной из самых успешных групп наземных животных? И нет, речь далеко не о крокодилах, а о птицах, настоящих живых динозаврах. Как же из зубастых гигантских хищников появились такие изящные животные? Кто был их предком? Как динозавры освоили полёт и чем им пришлось пожертвовать? Что позволило птицам пережить вымирание динозавров и как они вновь стали хозяевами суши с появлением гигантских нелетающих диатрим и фороракосов? Всё это ты узнаешь на лекции Дмитрия Соболева. Дмитрий Соболев – автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати». Стоимость билетов в день лекции – 1500 рублей.

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