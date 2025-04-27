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Упоротый Палеонтолог. Мир после динозавров

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук ,улица Знаменка, 11/11 с1

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Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

На лекции разберёшься с тем, как наши пушистые родственники — те, что были после динозавров, — пришли к успеху. Многие считают, что сразу после вымирания динозавров началась эпоха доминирования млекопитающих, известная как кайнозойская эра. Но знал ли ты, что на захват пустой планеты нашим предкам потребовалось почти 30 миллионов лет? Да и так ли бескровно была пережита мел-палеогеновая граница? Правда ли, что планетой после динозавров правили гигантские нелетающие птицы? Лектор: Дмитрий Соболев — автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати».

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