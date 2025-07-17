Лекция поможет найти ответы на захватывающие вопросы происхождения жизни на Земле, над которыми десятилетиями работают химики и палеонтологи. Поговорят о вероятности существования жизни за пределами планеты, обсудят углеродную основу человеческой биологии и возможность существования альтернативных форм жизни. Все это и многое другое — в компании невероятно увлеченного Упоротого палеонтолога. О лекторе: Дмитрий Соболев, автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати».