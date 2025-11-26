Выставка-дуэт художниц Юлии Биктимировой и Елены Тормышевой приглашает зрителя переосмыслить привычные формы адаптации и исследовать невидимые рубцы, возникшие на пересечении тела человека, коллективной памяти и связей в обществе. Через серию инсталляций художницы показывают, как повседневная необходимость «держаться» под давлением нестабильного мира — от масштабных кризисов до цифрового контроля и навязанных социальных норм — становится неизбывной формой насилия над личностью. Контраст основных материалов – керамики, фарфора, металла, ржавчины – дополнительно проявляет хрупкость и одновременную жесткость общественного и личного контекста. Зритель оказывается полноценным действующим лицом внутри пространства, где молчание звучит громче слов, где коллективное приспособление оставляет неизгладимые следы и где единственный шанс выстоять – в надежде обрести себя, свой голос и восстановить истинную связь с другими. Время работы: ВТ-ПТ 12:00-20:00 СБ-ВС 12:00-19:00