UNITED возвращается в Дом Силы с новой главой серии вечеринок. В числе главных героев ночи встречай TAGI и гостью из Санкт-Петербурга – SHYJUNGLE. Чтить и нарушать традиции также призваны резиденты объединения. В лайнапе: TAGI / SHYJUNGLE / MOSCOW LEGEND / TOTON / PASHA RIMSKY / DUBFELLAH / ANNED Вход: donation от 500 рублей. FC/DC