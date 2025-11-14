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United

Гончарная улица, 7/4с1

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Завершение:

от 500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

UNITED возвращается в Дом Силы с новой главой серии вечеринок. В числе главных героев ночи встречай TAGI и гостью из Санкт-Петербурга – SHYJUNGLE. Чтить и нарушать традиции также призваны резиденты объединения. В лайнапе: TAGI / SHYJUNGLE / MOSCOW LEGEND / TOTON / PASHA RIMSKY / DUBFELLAH / ANNED Вход: donation от 500 рублей. FC/DC

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