Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка, где ночь пахнет летом, а каждый бит прогревает изнутри. Будут: тёплый вайб, атмосфера радости, сочный винил, 2 танцпола, вкусный бар и специальные коктейли. Line-Up: Taga Anton Simonov (vinyl) Alterleo (vinyl) Artem Dark AE Costa Dima Sky Dima Sova Egor Belov (Vinyl) Hadzhimur Magician Romantika Setina Zo Shamray (Live Percussion + Vocal) Dress Code: No Black — оставь всё тёмное за порогом. Будет вечер цвета, света и хорошего настроения. Музыка будет жаркой. Атмосфера — солнечной.
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