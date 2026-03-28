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Объединение двух команд, преданных нонконформистскому звуку. В эпицентре — сырая электронная танцевальная музыка (EBM), ледяные синтетические текстуры и индустриальный техно-ритм ANDRE & GAVALDI EVIDANCE Mr. KHORNE MILD AFFECT NIKITA TELEGIN OPUSTOSHIL TECHNOVVINTAGE
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