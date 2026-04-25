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Добро пожаловать в постчеловеческое завтра. Здесь открывается портал в новую эру звука, где цифра побеждает плоть, а бит управляет пульсом. В программе — жёсткий, отборный звук на стыке темных материй: от индустриальных машин дарк электро и индастриала до мрачных ритмов вичхауса и трешвейва, разбавленных басами дабстепа и вейва. Артисты: - TOPE2DIE - Noa Ambebure - Ritual Glass - Исповедь? - AEPOTHEOSIS - Heavens Mistake - Kjaer - B1NS B2B ANSWER - ULTIMA21
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