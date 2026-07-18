На площадке рядом с комплексом Gremm пройдёт масштабное уличное шоу совместно с профессиональным спортсменом Павлом Бабичем и командой You can battle. На протяжении 7 часов десятки профессиональных спортсменов будут соревноваться в жиме лёжа, становой тяге и упражнениях на пресс. За соблюдением правил проследят судьи, а зрителей ждут зрелищные выступления и атмосфера настоящего спортивного праздника. Гости мероприятия также смогут испытать свои силы: попробовать поднять вес, принять участие в перетягивании каната и выполнить гимнастические упражнения под руководством опытных тренеров.