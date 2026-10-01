Лекция о том, как через украшения можно читать человеческие отношения. В XIX веке жемчуг, бриллианты, тиары и броши были не просто украшениями: они говорили о статусе, любви, браке, наследстве и семейных связях, а иногда — о свободе женщины, причём куда больше, чем слова. Драгоценности были частью семейного капитала. Их передавали по наследству, включали в приданое, дарили на свадьбу, в честь рождения ребёнка и по другим важным поводам. Иногда украшение было просто красивым подарком, а иногда за ним стояла целая история любви, ревности, политического союза или семейного конфликта. Особенно хорошо это видно на примере императорских и королевских семей. На лекции поговорят: — о том, что украшения рассказывали о положении женщины; — о драгоценностях, которые могли входить в приданое; — о подарках к помолвке и свадьбе; — о любовных подарках; — о том, почему жемчуг и бриллианты были не только роскошью, но и капиталом; — о том, как драгоценности переходили по наследству; — об украшениях Романовых и европейских королевских домов; — о доме Cartier и новой культуре роскоши; — о женщинах, чьи судьбы невозможно отделить от принадлежавших им драгоценностей. Напитки и еда не входят в стоимость билета — их можно заказать отдельно по меню.