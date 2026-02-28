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Убийцы Crystal

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3200₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Этот вечер станет сердцем электронного андерграунда. Новое шоу от убийц crystal: треки, которые ещё никто не слышал, а также самое мощное и любимое. Убийцы Crystal — первопроходцы электронного андерграунда, чьё творчество покорило десятки тысяч. Их музыка — это мощный сплав жёсткого электроклэша и леденящего хауса, разрывая шаблоны бешеными ритмами EDM, но не стесняясь и умиротворяющих, порой чисто инструментальных пассажей. А на сцене они зажигают поистине неудержимый драйв. Это смесь экспериментальной электроники, панковской эстетики и текстов, заряженных иронией и провокацией.

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