Этот вечер станет сердцем электронного андерграунда. Новое шоу от убийц crystal: треки, которые ещё никто не слышал, а также самое мощное и любимое. Убийцы Crystal — первопроходцы электронного андерграунда, чьё творчество покорило десятки тысяч. Их музыка — это мощный сплав жёсткого электроклэша и леденящего хауса, разрывая шаблоны бешеными ритмами EDM, но не стесняясь и умиротворяющих, порой чисто инструментальных пассажей. А на сцене они зажигают поистине неудержимый драйв. Это смесь экспериментальной электроники, панковской эстетики и текстов, заряженных иронией и провокацией.