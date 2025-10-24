Презентация нового альбома в Свободе (малый зал). Убийцы Crystal — первопроходцы электронного андерграунда, чьё творчество покорило десятки тысяч. Их музыка — это мощный сплав жесткого электроклэша и леденящего хауса, разрывая шаблоны бешеными ритмами EDM, но не стесняясь и умиротворяющих, порой чисто инструментальных пассажей. А на сцене они зажигают поистине неудержимый драйв. Это смесь экспериментальной электроники, панковской эстетики и текстов, заряженных иронией и провокацией.