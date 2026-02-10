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Субботний вечер в баре под эгидой нуара. Сначала — классика неонуара от Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера: «Город грехов». Чёрно-белая, кровавая и очень красивая картина. А после — танцы под мрачную музыкальную подборку от: DKTN ANDRE & GAVALDI EVIDANCE Кино — 17:30 Музыка — 19:00
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