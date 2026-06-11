У нас всё серьёзно!
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Седьмой тематический показ анимационного киноклуба Претензия. Показ будет посвящён разговору о важном и серьёзном кино, важность которого невозможно переоценить. Тебя просят серьёзно отнестись к мероприятию и подготовиться. Обязательный дресс-код: официально-деловой стиль. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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