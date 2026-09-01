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Ты просто играешь или уже не можешь остановиться?

Арма, Нижний Сусальный переулок, 5с18

Начало:

Завершение:

1590₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Психотерапевт и геймдизайнер — об игровой зависимости. Формат: Живой диалог с экспрертами. На первой живой встрече нового Лектория на Арме разберёшься, когда увлечение превращается в зависимость, как устроена игра изнутри и как геймдизайн удерживает твоё внимание. Эксперты: — Георгий Панов (психотерапевт) объяснит, как работают дофаминовые петли с научной точки зрения. — Никита Сотников (геймдизайнер) расскажет о паттернах удержания и о том, что разработчики закладывают в игру осознанно или не очень. Темы для обсуждения: — GTA 6, экономические потери $1 млрд+ и реальная цена внимания игрока. — Споры ВОЗ и Оксфордского института: болезнь или норма? — Стоит ли ограничивать креативность дизайнера ради ментального здоровья?

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