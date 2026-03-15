Музыка Рахманинова, Эйнауди, Морриконе и Магомаева в исполнении мужского квинтета вместе с цветочными композициями от Флаувау этой весной с восхищением скажут: «Ты важна, ценна и прекрасна». Дресс-код: светский вечерний стиль Начало в 18:00 и 21:00 Продолжительность 1 час 30 мин.