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Музыка Рахманинова, Эйнауди, Морриконе и Магомаева в исполнении мужского квинтета вместе с цветочными композициями от Флаувау этой весной с восхищением скажут: «Ты важна, ценна и прекрасна». Дресс-код: светский вечерний стиль Начало в 18:00 и 21:00 Продолжительность 1 час 30 мин.
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