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Ты мне веришь или нет?

Артзип, Садовая-Спасская улица, 12/23с2

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Ирины Дрозд, посвящённая хрупкости доверия и эмоциональному разрыву. Центральный образ — фарфор как метафора отношений: внешняя безупречность, в которой трещина необратимо меняет структуру целого. Художница исследует, как красота в современной культуре становится оболочкой, скрывающей пустоту и отчуждение. Важное место в работах занимают детские образы, где ребенок предстает уязвимой формой настоящего. В новой серии Дрозд усиливает экспрессию через крупный план, обнажая чувство и лишая зрителя безопасной дистанции. Выставка ставит вопрос о границе между заботой и контролем, близостью и присвоением, верой и самообманом. Ирина Дрозд (1983) — российская художница, исследующая природу добра и зла. В её палитре белый цвет символизирует невинность, красный — жертвенность и красоту. Режим работы: ВТ – СБ 12.00 - 20.00 Воскресенье, понедельник – выходной

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