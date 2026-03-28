Персональная выставка Ирины Дрозд, посвящённая хрупкости доверия и эмоциональному разрыву. Центральный образ — фарфор как метафора отношений: внешняя безупречность, в которой трещина необратимо меняет структуру целого. Художница исследует, как красота в современной культуре становится оболочкой, скрывающей пустоту и отчуждение. Важное место в работах занимают детские образы, где ребенок предстает уязвимой формой настоящего. В новой серии Дрозд усиливает экспрессию через крупный план, обнажая чувство и лишая зрителя безопасной дистанции. Выставка ставит вопрос о границе между заботой и контролем, близостью и присвоением, верой и самообманом. Ирина Дрозд (1983) — российская художница, исследующая природу добра и зла. В её палитре белый цвет символизирует невинность, красный — жертвенность и красоту. Режим работы: ВТ – СБ 12.00 - 20.00 Воскресенье, понедельник – выходной