Пост-рок, пост-вестерн и панк-легенды на сцене Склада №3. Twistelettes — Мультиинструментальный оркестр апокалипсиса где-то между пост-индастриалом, пост-роком, дроуном и музыкой народов мира. МРАЗЬ — главный голос московского панк андеграунда: шумный, нервный и бескомпромиссный нойз-рок. un:schluss — добрый и наивный пост-рок, превращающий внутренние переживания в светлое и созерцательное музыкальное путешествие.