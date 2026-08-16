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Twistelettes, Мраз*, un:schluss

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Пост-рок, пост-вестерн и панк-легенды на сцене Склада №3. Twistelettes — Мультиинструментальный оркестр апокалипсиса где-то между пост-индастриалом, пост-роком, дроуном и музыкой народов мира. МРАЗЬ — главный голос московского панк андеграунда: шумный, нервный и бескомпромиссный нойз-рок. un:schluss — добрый и наивный пост-рок, превращающий внутренние переживания в светлое и созерцательное музыкальное путешествие.

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